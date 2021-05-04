Посол Сербии в РФ: В этом году Белград ожидает визит Путина

В этом году в Белграде ожидают визит Президента России Владимира Путина, заявил посол Сербии в РФ Мирослав Лазански. Об этом пишут «Известия».

По словам посла, визит Путина может быть связан с датой торжественного открытия храма Святого Саввы в Белграде, в строительстве которого участвовали Россия и Русская православная церковь.

Также Лазански отметил, что в этом году Президент Сербии Александр Вучич не планирует посетить парад Победы 9 мая в Москве.

«Это не круглая годовщина празднования победы во Второй мировой войне, и я думаю, что в этом году иностранных президентов в Россию не приглашали, но мы надеемся, что Президент Вучич снова будет гостем Президента Путина здесь, в Москве, в этом году, потому что это уже преемственный характер их взаимных встреч», — ответил Лазански на вопрос журналистов.