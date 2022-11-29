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Политика
29 ноября 2022  12:55

Посол России в Ватикане выразил протест из-за слов папы Римского об участниках СВО

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Посол России Александр Авдеев накануне посетил руководство дипломатической службы Ватикана и выразил решительный протест из-за высказываний папы Римского Франциска о якобы имевших место «жестокостях» российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — сказал посол.

Ранее Папа Франциск в интервью журналу Amerika заявил, что наибольшую жестокость во время спецоперации на Украине, по его мнению, проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. Он привел в пример бурятов и чеченцев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на это заявление, назвав его странным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова же расценила эти слова как «извращение».

#политика #спецоперация на Украине
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