Посол России в Канаде опроверг демарш из-за интервью Лаврова

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что его вызов в МИД не был связан с вчерашним интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам прошлого года. По словам Степанова, эта тема не обсуждалась, а вызвали его в дипведомство из-за трагедии в Днепропетровске (сейчас – Днепр).

Посол также опроверг заявление канадского министра иностранных дел Мелани Жоли, что ему был объявлен демарш после слов Лаврова. «Я увидел это заявление Жоли уже постфактум, то есть после встречи, и немного удивился, потому что приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом, и вы можете себе представить, что это шло по предсказуемым линиям общезападной пропаганды», – приводит его комментарий ТАСС.

Он также сообщил, что передал канадской стороне позицию России, указав на «глубочайшие расхождения» по вопросу украинского конфликта.

Напомним, 14 января ВС РФ нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщив, что «цель удара достигнута». После этого стало известно о попадании ракеты в жилой дом в Днепре, в результате чего погибли более 20 человек. Экс-советник офиса украинского Президента Алексей Арестович причиной трагедии назвал работу украинской ПВО.

В Кремле, комментируя происшествие, также заявляли, что оно стало следствием действия контрракеты и противовоздушной обороны, подчеркивая, что Россия не наносит удары по жилой и социальной инфраструктуре.