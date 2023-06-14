Посол России в Каире: Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Посол России в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом передает ТАСС.

По его словам, страна очень заинтересована тем, чем занимается сейчас организация, — речь в частности о «максимальном переводе торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты».

Борисенко отметил, что в целом Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других форм экономической кооперации с Россией. «Сейчас идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих торговых операциях», — сказал посол.