Посол России в Чили: Динамичное развитие БРИКС не осталось для нас незамеченным

Чили и другие страны Лаинской Америки все более заинтересованы в БРИКС. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол России в республике Владимир Белинский.

По его словам, интерес у Чили вызывает динамичное развитие и расширение организации. В стране постоянно изучают возможности для участия в «производственно-сбытовых цепочках».

«Такое восприятие процессов в БРИКС, в том числе в период российского председательства в нем, несомненно отвечает требованиям времени и будет только укрепляться как в Чили, так и в других странах региона, который объективно становится одним из центров развития современного многополярного мира», — заявил изданию Белинский.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.