Посол России рассказал, что Великобритания делает со своим военным бюджетом

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания увеличивает свой военный бюджет и приобретает на него оборонительную технику. Об этом он заявил в интервью «России-24»

Он отметил, что Лондон также наращивает производство боеприпасов и взрывчатых веществ. По словам посла, это происходит «вопреки здравому смыслу».

«…самое главное, что они старательно убеждают граждан в существовании так называемого оборонного дивиденда, который якобы приносит пользу широким слоям населения», – говорит Андрей Келин.