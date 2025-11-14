news_header_top
Политика 14 ноября 2025 21:25

Посол России рассказал, что Великобритания делает со своим военным бюджетом

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания увеличивает свой военный бюджет и приобретает на него оборонительную технику. Об этом он заявил в интервью «России-24»

Он отметил, что Лондон также наращивает производство боеприпасов и взрывчатых веществ. По словам посла, это происходит «вопреки здравому смыслу».

«…самое главное, что они старательно убеждают граждан в существовании так называемого оборонного дивиденда, который якобы приносит пользу широким слоям населения», – говорит Андрей Келин.

