Посол России: Москва готова возобновить поставки газа в Болгарию

Москва готова возобновить поставки газа Болгарии, но для этого требуется согласие Софии перейти на новую схему оплаты голубого топлива, заявила посол России Элеонора Митрофанова.

«Договор действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся… Я думаю, все возможно, все только зависит от политической воли и от серьезной доли прагматизма», — цитирует ее РИА Новости.

Пока, по словам Митрофановой, «ощутимых сигналов» с болгарской стороны по этому вопросу не наблюдается.

Болгария наравне с Польшей стала первой страной, в которую «Газпром» прекратил поставки газа после вступления в силу указа Президента России Владимира Путина о расчетах за газ с недружесвтенными странами в рублях. Указ вступил в силу 1 апреля, получать газ София перестала с 27 апреля – в этот день страна должна была провести следующий платеж.