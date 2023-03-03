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Посол РФ заявил об ответственности США за теракт в Брянской области
Власти США несут ответственность за теракт, произошедший накануне в Брянской области. Именно поставки американского оружия и поддержка Штатов вдохновили Киев на расстрел мирных жителей, подчеркнул российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность. Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, а значит — несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже „на руках“ США», — приводит его заявление РИА Новости.
Дипломат заверил, что продолжение поставок оружия на Украину не изменит исход конфликта, а лишь «продлит агонию киевского режима».
«Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено», — подчеркнул Антонов.
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