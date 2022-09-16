Посол РФ в Швеции о спецоперации на Украине: «Мы побеждаем, так и запишите»

Конфликт на Украине для России — это специальная военная операция, а не война, и Киеву быстро придет конец, если Москва перейдет к реальным военным действиям. Об этом заявил посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев.

«Мы побеждаем, так и запишите», — сказал дипломат в ходе беседы с журналистом шведского издания Expresse.

Кроме того, посол посоветовал странам Запада помнить, что Россию невозможно изолировать от мира.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Большинство государств Запада осудило решение о начале спецоперации и стало оказывать украинской стороне различную помощь, в том числе военную.