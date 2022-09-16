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Ру Тат
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Политика
16 сентября 2022  10:03

Посол РФ в Швеции о спецоперации на Украине: «Мы побеждаем, так и запишите»

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Конфликт на Украине для России — это специальная военная операция, а не война, и Киеву быстро придет конец, если Москва перейдет к реальным военным действиям. Об этом заявил посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев

«Мы побеждаем, так и запишите», — сказал дипломат в ходе беседы с журналистом шведского издания Expresse. 

Кроме того, посол посоветовал странам Запада помнить, что Россию невозможно изолировать от мира.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Большинство государств Запада осудило решение о начале спецоперации и стало оказывать украинской стороне различную помощь, в том числе военную.

#спецоперация на Украине #политика
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