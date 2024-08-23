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Посол РФ в США: Путин принял решение ответить на атаку ВСУ на Курскую область
Президент России Владимир Путин принял решение об ответных мерах после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Киев понесет суровое наказание за свою вылазку, уверен посол России в США Анатолий Антонов.
«Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — цитирует дипломата ТАСС.
6 августа ВСУ начали массированную атаку на Курскую область. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Как ранее отмечал врио губернатора области, опасную зону покинули более 133 тысяч человек, часть из них эвакуирована.
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