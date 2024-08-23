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Политика 23 августа 2024 13:47

Посол РФ в США: Путин принял решение ответить на атаку ВСУ на Курскую область

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Президент России Владимир Путин принял решение об ответных мерах после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Киев понесет суровое наказание за свою вылазку, уверен посол России в США Анатолий Антонов.

«Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — цитирует дипломата ТАСС.

6 августа ВСУ начали массированную атаку на Курскую область. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Как ранее отмечал врио губернатора области, опасную зону покинули более 133 тысяч человек, часть из них эвакуирована.

#Курская область #Владимир Путин
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