Посол РФ в США: Дипломатам могут без объяснения запрещать выезд из Вашингтона

Государственный департамент Соединенных Штатов может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона. На это обратил внимание российский посол Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю-две предупреждать Госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин», — констатировал посол РФ в США, уточнив, что не понимает смысла таких ограничений.

По оценке Антонова, российские дипломаты вынуждены работать в условиях многочисленных ограничений, которые «постоянно придумывает принимающая сторона».

«Посольство — тоже в каком-то роде передовая. К своим служебным обязанностям относимся с высокой долей ответственности», — заверил собеседник агентства.

Ранее, в 2021 году, власти РФ денонсировали Меморандум о понимании между правительствами России и США в отношении «открытой суши», который действовал с 1992 года. Документ упразднял понятие закрытых зон и отменял ограничения на передвижения дипломатов, существовавшие в годы Холодной войны.

Согласно меморандуму, от дипломатических работников не требовалось получать разрешения на поездки. Кроме того, они могли свободно посещать большую часть территорий страны пребывания, если для этого не требовался особый допуск.