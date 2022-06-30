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Политика
30 июня 2022  22:57

Посол РФ в Софии заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией из-за дипломатов

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Россия может разорвать дипотношения с Болгарией в связи с массовой высылкой российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову.

Во вторник Премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил, что из страны высылаются 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, используя свою дипломатическую деятельность как прикрытие, работали на спецслужбы. 

В интервью болгарскому ТВ Элеонора Митрофанова сказала, что действия Софии не могут остаться без последствий. По ее словам, она находится в контакте с Москвой, которая планирует принять «очень решительные меры». 

«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», — пояснила посол.

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