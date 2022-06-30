Посол РФ в Софии заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией из-за дипломатов
Россия может разорвать дипотношения с Болгарией в связи с массовой высылкой российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову.
Во вторник Премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил, что из страны высылаются 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, используя свою дипломатическую деятельность как прикрытие, работали на спецслужбы.
В интервью болгарскому ТВ Элеонора Митрофанова сказала, что действия Софии не могут остаться без последствий. По ее словам, она находится в контакте с Москвой, которая планирует принять «очень решительные меры».
«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», — пояснила посол.