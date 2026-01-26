news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 26 января 2026 09:17

Посол РФ в Каракасе заявил о том, что компании РФ не прекращают нефтедобычу в Венесуэле

Читайте нас в
Телеграм

Российские нефтедобывающие компании продолжают работу в Венесуэле. Об этом сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, передает ТАСС.

По его словам, деятельность российских компаний в стране не прекращалась и не планируется к остановке: они работали, продолжают работать и будут работать в сфере нефтедобычи.

Дипломат уточнил, что добыча нефти ведется совместно с венесуэльской стороной, однако распоряжение добытым сырьем остается за Венесуэлой. Он отметил, что все действующие контракты предусматривают совместную добычу, но не совместную реализацию нефти.

Мелик-Багдасаров также подчеркнул, что российские компании намерены выполнять свои обязательства независимо от решений, которые могут быть приняты венесуэльским руководством.

#нефтедобыча #Венесуэла
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе

Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе

25 января 2026
«Служил Родине – вернулся к любимой»: боец СВО зарегистрировал брак в Актанышском районе

«Служил Родине – вернулся к любимой»: боец СВО зарегистрировал брак в Актанышском районе

25 января 2026