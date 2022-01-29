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Политика
29 января 2022  22:44

Посол РФ в Ирландии: Россия переносит район учений, чтобы не мешать ирландским рыбакам

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Предстоящие учения ВМФ России в Атлантике решил перенести за пределы исключительной экономической зоны Ирландии министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов, передает РИА Новости.

Он уточняет, что Россия переносит район учений, чтобы не мешать ирландским рыбакам.

«В ответ на просьбы правительства Ирландии, а также обращений ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии» — прокомментировал посол РИА Новости.

При этом подчеркивается, что учения никоим образом не угрожают Ирландии, так как проводятся в полном соответствии с международным правом.

#военные учения
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