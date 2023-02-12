Посол РФ: Саудовская Аравия хочет присоединиться к БРИКС и ШОС

Саудовская Аравия хотела бы подключиться к БРИКС, а также ШОС, рассказал российский посол в Эр-Рияде Сергей Козлов.

«В рамках диверсификации своей внешнеполитической линии Саудовская Аравия заинтересована в подключении к таким авторитетным международным объединениям, как ШОС и БРИКС», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Козлов отметил, что саудовская сторона заявляла об этом, к примеру, при контактах с представителями РФ. Однако если вопрос о присоединении к ШОС активно прорабатывается, то членство в БРИКС «на данный момент рассматривается концептуально».

По словам дипломата, эти планы Эр-Рияда имеют неплохие перспективы.