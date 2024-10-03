Посол РФ назвал причину укрепления БРИКС в последние годы

Усталость большинства государств мира от диктата Запада способствует укреплению БРИКС. Такое мнение высказал посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

«Группа БРИКС стала объединением, которое вызывает не только политический, но также экономический и национальный интерес, поскольку большинство населения и стран мира устали от западного неоколониального диктата», – сказал он в интервью телеканалу SBT Brasil.

Как рассказал посол, государства коллективного Запада стремятся нарушить единство в организации, но она сохраняет свою устойчивость, а решения между странами-участницами принимаются на основе консенсуса.

Дипломат заверил, что в планы объединения не сходит противостояние с кем-либо. Оно создано для развития стран-участниц и народов, проживающих в них

«Мы не против европейцев или американцев: это американцы и европейцы не любят структуры, где они не могут диктовать свои условия», – добавил Лабецкий.

БРИКС была создана в 2006 году, и изначально в ее состав входили четыре государства: Бразилия, РФ, Индия, КНР. Спустя пять лет к ним присоединилась ЮАР, тогда и появилось нынешнее наименование объединения по первым буквам стран-участниц. В настоящее время в БРИКС входят уже 10 государств.

В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС, участие в котором примут лидеры государств, включая страны, которые еще не вступили в организацию.