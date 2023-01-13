Посол РФ Липаев: Запад использует Эстонию для обкатки разных антироссийских инициатив

Страны Запада используют Эстонию в качестве площадки для испытания различных антироссийских инициатив, и массовый снос в республике советских памятников это подтверждает. Такое мнение высказал посол России в Эстонии Владимир Липаев, сообщает РИА Новости.

«Складывается такое ощущение, что Эстония используется западными странами как своеобразный полигон для отработки различного рода антироссийских инициатив», – сказал дипломат.

Он отметил, что эстонские власти всячески препятствуют ремонту объектов мемориального наследия и цинично сносят те объекты, которые российская сторона уже реконструировала, или угрожают уничтожить те, которые сейчас находятся в ремонте. Липаев обратил внимание, что такие поступки наглядно показывают уровень политической культуры и способность партнеров из недружественных стран вести диалог.

Отвечая на вопрос телеведущей, стоит ли ожидать, что примеру Эстонии последуют и другие страны Прибалтики и тоже начнут сносить советские монументы, посол заявил, что «от них можно ожидать чего угодно». Липаев подчеркнул, что эстонские власти немного себе льстят, когда думают, что «все с интересом наблюдают за их действиями».

Правительство Эстонии с августа прошлого года развернула массовую кампанию по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на территории республики. При Государственной канцелярии была создана отдельная комиссия, которая организовывала снос всех памятников и надгробий с символикой СССР в общественных местах или их замену на «нейтральные». Таким образом, в настоящий момент замене или уничтожению подлежат 244 объекта в Эстонии. Уже убрано 56 памятников.