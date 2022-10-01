Посол РФ Коронелли: Недружественные страны устроили демарш на конференции ЮНЕСКО

Почти 50 недружественных России стран устроили демарш на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико, упрекнув организаторов за приглашение российских представителей. Об этом рассказал посол РФ в Мексике Виктор Коронелли, передает РИА Новости.

«<…> была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после его принятия имел место демарш представителей недружественных стран», — заявил дипломат.

По словам Коронелли, участниками демарша стали государства Европейского Союза, «англосаксы, младоевропейцы, то есть Восточная Европа, и ряд других примкнувших делегаций». Всего к нему присоединились представители 48 стран.

При этом посол добавил, что обвинившие РФ в проведении специальной военной операции на Украине не стали слушать «был очень жесткий и вполне конкретный ответ» руководителя российской делегации, что подтвердило их нежелание вести диалог.

Отдельно Коронелли остановился на том, что после завершения конференции делегаты некоторых стран, в том числе ЮАР, подошли к российским представителям со словами поддержки и одобрения их работы. В целом результаты конференции дипломат оценил положительно.

Всемирная конференция ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию Mondiacult-2022 проходила с 28 по 30 сентября в Мехико. В 22 пунктах итогового документа страны — участницы международной организации сформулировали свои приоритеты и кратко представили перспективный план действий, «задействующий преобразующее влияние культуры в целях устойчивого развития».