Посол РФ: Британия уже готовится к конфискации российских активов

Великобритания намерена конфисковать российские активы — для этого уже готовится специальный закон. Об этом рассказал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что первая конфискация личных активов уже случилась. «Здесь пока это не отмечено, но активы есть, движение в этом направлении есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет», — резюмировал Келин.

Ранее страны «Большой семерки» допустили возможность передачи российских активов на восстановление Украины. В декабре G7 создала координационную платформу для поддержки процесса восстановления и реконструкции страны. Евросоюз также неоднократно заявлял о возможности использовать замороженные российские активы на нужды украинской стороны. В январе руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что страна планирует в ближайшее время начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины.