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Промышленность
8 декабря 2021  09:06

Посол РФ: Аргентина заинтересована в локализации производства «КАМАЗов»

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Аргентинская сторона выразила заинтересованность локализацией производства «КАМАЗов» в стране. Так, во время одной из встреч с российской делегацией эта тема вызвала интерес у местных властей, но конкретных предложений не поступало. Об этом со ссылкой на посла России в республике Дмитрия Феоктистова сообщает ТАСС.

«Пока до конкретики не дошло. Мы почувствовали интерес аргентинцев, чтобы обсудить эту тему. Есть даже некие предложения вплоть до конкретных точек, где можно было бы построить такой завод», — заметил дипломат.

Он добавил, что Аргентина заинтересована именно в производстве грузовиков на своих мощностях, а не поставках готовых машин. Поэтому сейчас «аргентинцы просчитывают свои возможности».

ПАО «КАМАЗ» — татарстанская компания, крупнейший производитель грузовых автомобилей в России, входящий в топ-20 ведущих мировых производителей. Также выпускает автобусы, электробусы, водоробусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие.

#камаз #Аргентина
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