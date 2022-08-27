Посол по особым поручениям МИД РФ: Татарстан обеспечивает связи России и исламского мира

Татарстан помогает развиваться сотрудничеству России и стран мусульманского мира. Таким мнением на Глобальном форуме молодых дипломатов в Казани поделился специальный представитель министра иностранных дел РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств, посол по особым поручениям МИД России Константин Шувалов.

«Татарстан предоставляет возможности объединяться и взаимодействовать всем многочисленным участникам сотрудничества России и ее регионов с исламским миром. Казань - замечательное место для встреч, которое порождает новые формы сотрудничества», — заявил дипломат.

Шувалов также добавил, что вклад Татарстана в укрепление связей России и мусульманского мира был по достоинству оценен, когда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил Президенту РТ Рустаму Минниханову нагрудный знак за вклад в развитие международного сотрудничества.