Посол: Партнерство России и Китая сдерживает напряженность в мире

Сотрудничество России и Китая помогает сдерживать напряженность и стабилизировать международную ситуацию. Таким мнением на пресс-конференции поделился посол России в Китае Андрей Денисов.

«На фоне коронавируса, когда, казалось бы, все человечество должно сплотиться, должно объединить усилия для борьбы с этим злом, для ликвидации его экономических и социальных последствий, мы наоборот наблюдаем усиление международной напряжённости», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в росте международной напряженности нет вины России и Китая, наоборот государства стараются сделать все для ее снижения.

«Я считаю, что само по себе сотрудничество России и Китая, сотрудничество во всех областях, является мощным фактором сдерживания распространения напряженности, фактором стабилизации и региональной, и международной ситуации», — заключил Денисов.