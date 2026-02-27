news_header_top
Политика 27 февраля 2026 15:14

Посол Пакистана в РФ заявил о надежде на скорое урегулирование конфликта с Афганистаном

В Пакистане рассчитывают, что напряженность с Афганистаном не перерастет в масштабный региональный конфликт и будет урегулирована в ближайшее время. Об этом сообщил посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи, его слова приводит ТАСС.

Ни народ, ни правительство Пакистана не заинтересованы в дальнейшей эскалации. Однако, отметил дипломат, если страну вынудят к ответным мерам и если ситуация приведет к дестабилизации Пакистана со стороны Афганистана, Исламабад будет вынужден реагировать. При этом он выразил надежду, что противостояние удастся урегулировать в ближайшее время.

Посол также подчеркнул, что пакистанская сторона рассчитывает на то, что конфликт с Кабулом не перейдет в формат крупной региональной войны.

#пакистан #Афганистан
