Посол Ноздрев: Заявления Японии по мирному договору невозможно реализовать

Заявления Токио о сохранении курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Москвой при одновременном введении антироссийских санкций представляют собой «противоречие на уровне разлома». Об этом в интервью РИА Новости заявил новый посол в Японии Николай Ноздрев.

«Мы видим здесь глубокое противоречие в позиции Токио, — отметил Ноздрев. — То есть, с одной стороны, нам постоянно угрожают новыми санкциями, мерами и так далее, а с другой — говорят о намерении продолжать какой-то диалог по „мирному договору“. Очень странно все это выглядит».

По мнению главы российской дипмиссии, и сами японцы вряд ли четко представляют, как это можно одновременно реализовывать.

Ноздрев подчеркнул, что Россия вела переговоры исключительно о договоре о мире и добрососедстве, его цель — заложить фундамент развития отношений на долгосрочную перспективу, обозначить ориентиры, движение по которым позволило бы в будущем выйти на иное качество взаимодействия между двумя странами.

«Поэтому озвученные японской стороной заявления мы воспринимаем как противоречивые, странные и абсолютно нереализуемые. Понятно, что они в большей степени ориентированы на японскую аудиторию», — резюмировал Ноздрев.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Москва рассчитывала, что документ поставит точку в споре, однако Токио же считал его лишь частью решения проблемы и не отказывался от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, в результате мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Стремительное охлаждение российско-японских отношений произошло после начала спецоперации, о которой в феврале 2022 года объявил Президент РФ Владимир Путин. Япония приняла несколько пакетов антироссийских санкций, 21 марта 2022 года МИД России заявил, что в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио Москва отказывается от ведения переговоров по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.