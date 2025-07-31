Посол Мавритании: «Считаю Татарстан и его жителей победителями»

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации с официальным визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Мавритания в РФ Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша. Его принял заместитель Премьер-министра Татарстана, Полномочный представитель республики в РФ Равиль Ахметшин, сообщили в Полпредстве РТ в РФ.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Равиль Ахметшин ознакомил дипломата с социально-экономическим, промышленным и инвестиционным потенциалом Татарстана, подчеркнув сильные стороны региона: «Наша гордость – межнациональный и межконфессиональный мир. 174 нации и народности — люди разных языков, культур, традиций, обычаев и религиозных конфессий дружно проживают в Татарстане».

Татарстан выразил заинтересованность в развитии торгово-экономических связей с Мавританией. Равиль Ахметшин пригласил Посла с делегацией посетить республику и принять участие в международных форумах и деловых мероприятиях, а также провести переговоры с представителями ключевых ведомств и предприятий. В ходе встречи сотрудница полпредства Дина Шевелева на французском языке представила презентацию об экономике и инвестиционных возможностях Татарстана.

Посол Мавритании подтвердил готовность к взаимодействию: «Мавритания открыта к сотрудничеству как с Россией, так и с Татарстаном. Наши экономические отношения надо развивать», — отметил он. Среди приоритетных направлений Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша назвал геологоразведку, сельское хозяйство, а также поставки автомобилей и шин. Завершая встречу, дипломат добавил: «Знаю, об успешном развитии Татарстана. Считаю республику и ее жителей победителями».