Посол ЛНР: Лисичанский нефтеперерабатывающий завод перешел под контроль союзных войск

Территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода полностью перешла под контроль союзных войск. Об этом посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник сообщил в своем телеграм-канале.

«В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Боевики бежали, бросив укрытия и технику», — пишет он.

По словам Мирошника, были полностью зачищены промзоны и окружающие застройки Лисичанского завода резино-технических изделий, зачистка уже контролируемой территории Лисичанска продолжается.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.