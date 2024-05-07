Посол КНР: Все стороны украинского конфликта признают Китай посредником

Китай находится в тесном контакте со всеми сторонами украинского конфликта, в том числе Москвой и Киевом. Его усилия в посредничестве, а также объективная и беспристрастная позиция высоко оценены международным сообществом, сообщил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин выдвигал свой план по урегулированию украинского кризиса, основанный на «четырех принципах», «четырех общих чертах» и «трех темах для размышления». Следование этому плану позволило Пекину поддерживать тесный контакт со всеми сторонами конфликта.

«Все стороны высоко оценивают усилия Китая и его справедливую позицию в посредничестве, — заявил собеседник агентства. — Они ожидают, что Китай будет играть более конструктивную роль, и единогласно признают, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН способен посредничать между Россией, Украиной и другими сторонами».