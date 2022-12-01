Посол КНР во Франции: Китай не поставляет России вооружения

Китай не поставляет какие-либо вооружения России. Об этом в интервью телеканалу BFMTV заявил посол КНР во Франции Лу Шае, передает РИА Новости.

«Нет, – ответил Лу Шае на соответствующий вопрос. – Я думаю, что Россия не нуждается в китайских вооружениях».

Он отметил, что Пекин сохраняет нейтральную позицию по конфликту на Украине и выступает за мирное урегулирование.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.