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Политика 1 февраля 2024 17:56

Посол КНР в Киеве: Отношения Китая с Украиной могут ухудшиться

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Китай озвучил предупреждение Украине. По словам представителей КНР, отношения с украинской стороной рискуют пострадать. Причина ухудшения отношений - признание Киевом ряда компаний Китая «спонсорами войны», пишет РИА «Новости».

Уточняется, что Пекином передано это сообщение в январе, когда проходила встреча посла КНР в Киеве с украинскими политиками. На встрече посол сказал, что вся эта ситуация с внесением в список негативно повлияет на отношения между двумя странами.

Ранее Украина внесла 14 китайских компаний в список «международных спонсоров терроризма». КНР уже высказывался против такого внесения.

#КНР #Украина #международные отношения
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