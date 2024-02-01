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Посол КНР в Киеве: Отношения Китая с Украиной могут ухудшиться
Китай озвучил предупреждение Украине. По словам представителей КНР, отношения с украинской стороной рискуют пострадать. Причина ухудшения отношений - признание Киевом ряда компаний Китая «спонсорами войны», пишет РИА «Новости».
Уточняется, что Пекином передано это сообщение в январе, когда проходила встреча посла КНР в Киеве с украинскими политиками. На встрече посол сказал, что вся эта ситуация с внесением в список негативно повлияет на отношения между двумя странами.
Ранее Украина внесла 14 китайских компаний в список «международных спонсоров терроризма». КНР уже высказывался против такого внесения.
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