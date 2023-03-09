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Посол КНР назвала власти США «проукраинской группировкой», взорвавшей «Северные потоки»
Материалы The New York Times о некой «проукраинской группировке», причастной к диверсиям на «Северных потоках», лишь внесли неразбериху в ситуацию. Эта новость не убедила общественность, а, наоборот, вызвала у читателей дополнительные вопросы, полагает генконсул КНР в Белфасте Чжан Мэйфан.
«Но это не смогло убедить общественность, поскольку некоторые задались вопросом: «Группировка называется администрацией [президента США Джо] Байдена?» — цитирует дипломата RT.
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