Посол Китая в России: Шаймиев посвятил всю силу повышению благосостояния своего народа

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй поздравил первого Президента Татарстана, Государственного Советника Минтимера Шаймиева с 85-летием. Об этом сообщается на портале Правительства РТ.

«Я глубоко Вас уважаю как выдающегося государственного и политического деятеля, который связал судьбу со своей Родиной и посвятил всю свою силу великому делу — повышению благосостояния своего народа», — отметил Чжан Ханьхуэй.

По его словам, сегодня китайско-российские отношения находятся на небывало высоком уровне. Сотрудничество активизируется в самых разных сферах, наиболее плодотворным направлением является межрегиональное сотрудничество.

«В рамках механизма формата „Янцзы — Волга“ налажено тесное взаимодействие между Татарстаном и китайскими регионами, успешно реализуется целый ряд крупных проектов, проводятся многообразные культурные мероприятия, которые укрепляют дружбу и взаимопонимание между нашими народами», — сказано в телеграмме.

Чжан Ханьхуэй отметил, что китайская сторона готова поддерживать с РТ тесные контакты и совместно вносить вклад в поступательное развитие межрегионального сотрудничества наших стран.