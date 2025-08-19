news_header_top
Экономика 19 августа 2025 18:09

Посол Китая в РФ: Татарстан становится все более привлекательным для предпринимателей КНР

Татарстан становится все более привлекательным регионом для китайских предприятий. В республике созданы прекрасные условия для инвесторов. Таким мнением с журналистами после пленарной сессии Международного форума «РОСТКИ» поделился чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.

«Татарстан становится все более привлекательным для китайских предпринимателей. Здесь проводится огромное количество разных мероприятий, создаются важные платформы для налаживания контактов. Республика может стать примером межрегионального сотрудничества Китая и России. В Татарстане очень хорошие инвестиционные условия», – заявил он.

Форум «РОСТКИ» стал важной частью налаживания контактов между регионами России и провинциями Китая. На него приехали огромное количество гостей, обменялись контактами и представили свою продукцию, добавил Чжан Ханьхуэй.

«Здесь создан центр поддержки китайских инвестиций. Это говорит о том, что Татарстан становится все более важным регионом в выстраивании взаимодействия наших стран», – сообщил он.

По его словам, в этом году на форуме уже было достигнуты договоренности между компаниями, производящими цемент, экскаваторы и инженерную технику.

Китайские производители всегда ищут место, где удобно и комфортно работать, а руководство защищает их права, подчеркнул посол.

