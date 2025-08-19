Посол Китая в РФ: Наши страны останутся ключевыми силами, способствующими прогрессу

Россия и Китай всегда будут ключевыми силами, способствующими мировому прогрессу. Таким мнением на пленарной сессии Международного форума «РОСТКИ» в Казани поделился чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.

«Какие бы ни происходили изменения в мировом сообществе, российско-китайские отношения будут сохранять динамику стабильного развития. Наши страны всегда будут ключевыми силами, способствующими гармоничному прогрессу международного сообщества, поддержанию мирового порядка и совершенствованию глобального управления», – уверен он.

По его словам, российско-китайские отношения в новую эпоху достигли беспрецедентно высокого уровня, а взаимное политическое доверие и стратегическое взаимодействие углубляются.