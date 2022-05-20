news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
20 мая 2022  19:05

Посол Киргизии в России вручила Минниханову орден Дружбы

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Киргизской Республики в России Гульнарой-Кларой Самат. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Гульнара-Клара Самат вручила Рустаму Минниханову орден «Достук» (орден Дружбы). 

«Примите эту высшую награду от всего нашего народа в знак уважения», — сказала гость. 

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент РТ поблагодарил ее за участие в мероприятиях в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

#Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100