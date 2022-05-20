Посол Киргизии в России вручила Минниханову орден Дружбы

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Киргизской Республики в России Гульнарой-Кларой Самат. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Гульнара-Клара Самат вручила Рустаму Минниханову орден «Достук» (орден Дружбы).

«Примите эту высшую награду от всего нашего народа в знак уважения», — сказала гость.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент РТ поблагодарил ее за участие в мероприятиях в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.