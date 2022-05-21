Посол Ирана: Верим, что Россия преодолеет нынешние трудности

Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали выразил уверенность, что Россия продолжит развиваться, несмотря на санкции.

«Мы знаем, что такое санкции. Как опытная в этом плане страна, постараемся помочь России. Народ России — великий народ. Хотя у вас климат холодный, сердце у людей теплое. Мы верим, что Россия преодолеет нынешние трудности», — сказал посол на секции форума KazanSummit.

По мнению Джалали, санкции — это еще и инструмент для повышения национального духа.

«Этот режим можно использовать для повышения национального духа. Мы это сделали. Мы поняли, что в условиях санкций должны крепко стоять на ногах, наша экономика не должна зависеть от других стран. Надо использовать возможности внутри страны, развивать их. Мы старались, показали развитие. Сегодня никто не может сказать, что у Ирана слабая экономика. Мы уверены, что потенциальные возможности у России очень большие. Она сможет развивать свою экономику», — заявил дипломат.

Организаторы секции напомнили, что Иран уже более сорока лет живет в режиме санкций.

Посол Ирана также подчеркнул, что в России активно развивается индустрия халяль. «Думаем, что в последующие годы связи между странами исламского мира и Россией еще больше окрепнут», — резюмировал Казем Джалали.