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Экономика 27 июня 2025 20:50

Посол Ирана в РФ рассказал, что страна продолжит развитие мирной атомной энергетики

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Иран продолжит развивать мирную атомную энергетику, не преследуя цели создания ядерного оружия. Об этом заявил посол Исламской Республики в России Касем Джелали, его слова приводит ТАСС.

Страна намерена и дальше строить атомные электростанции и обогащать уран в объемах, необходимых для обеспечения энергетических нужд. Джелали подчеркнул, что Тегеран не стремится к разработке ядерной бомбы, однако не может отказать будущим поколениям в праве на доступ к мирным ядерным технологиям.

#иранская ядерная программа #посол ирана
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