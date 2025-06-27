Посол Ирана в РФ рассказал, что страна продолжит развитие мирной атомной энергетики

Иран продолжит развивать мирную атомную энергетику, не преследуя цели создания ядерного оружия. Об этом заявил посол Исламской Республики в России Касем Джелали, его слова приводит ТАСС.

Страна намерена и дальше строить атомные электростанции и обогащать уран в объемах, необходимых для обеспечения энергетических нужд. Джелали подчеркнул, что Тегеран не стремится к разработке ядерной бомбы, однако не может отказать будущим поколениям в праве на доступ к мирным ядерным технологиям.