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Политика 22 октября 2024 16:44

Посол Ирана: Саммит БРИКС в Казани повысит уровень связей между странами-участницами

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Казань стала первой площадкой, на которой проходит саммит БРИКС с участием новых членов объединения. Это мероприятие повысит уровень взаимодействия между странами, уверен посол Ирана в России Казем Джелали.

«Мир серьезно изменился. Группа БРИКС определит ход развития истории», — подчеркнул он в соцсети X.

Джелали напомнил, что участие в казанском саммите примет Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ожидается, что он проведет ряд встреч с представителями государств-участников, в том числе с Президентом России Владимиром Путиным.

#саммит БРИКС #Иран
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