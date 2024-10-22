Посол Ирана: Саммит БРИКС в Казани повысит уровень связей между странами-участницами

Казань стала первой площадкой, на которой проходит саммит БРИКС с участием новых членов объединения. Это мероприятие повысит уровень взаимодействия между странами, уверен посол Ирана в России Казем Джелали.

«Мир серьезно изменился. Группа БРИКС определит ход развития истории», — подчеркнул он в соцсети X.

Джелали напомнил, что участие в казанском саммите примет Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ожидается, что он проведет ряд встреч с представителями государств-участников, в том числе с Президентом России Владимиром Путиным.