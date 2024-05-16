Посол: Иран хочет увеличить число городов для полетов из РФ, потенциал есть у Казани

Тегеран выступает за увеличение количества городов прямого авиасообщения между Ираном и Россией. Пока что авиасообщение между двумя государствами ограничиваются Москвой и Санкт-Петербургом, хотя потенциал прямых рейсов с Ираном есть и у Казани. Так сказал посол Ирана в РФ Казем Джалали, выступая на международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum».

Он отметил, что надо диверсифицировать число направлений. Помимо столицы РТ, потенциал для прямых рейсов с Ираном есть и у Астрахани, и ряда других мест тоже. В Иране, в свою очередь, россияне могли бы посетить Решт, Тебриз, Исфахан и Шираз, цитирует посла РИА «Новости».

Джалили также добавил, что 2023-24 году число поездок иранцев в Россию было беспрецедентным. В этом плане иранцы берут пример с китайцев, отметил он. Россияне, тем временем, тоже стали чаще отдыхать в Иране.

В конце спикер напомнил, что на KazanForum уже подняли вопрос насчет отмены виз для групповых турпоездок между Россией и Ираном.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.