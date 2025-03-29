Посол Йонгаво: Сьерра-Леоне заинтересована в сборке российских автомобилей

Сьерра-Леоне готова открыть сборочные заводы для российских автомобилей после решения энергетических проблем, сообщает РИА Новости, приводя слова посла страны в РФ Мохамеда Йонгаво.

Дипломат отметил, что Сьерра-Леоне готова приветствовать российские компании, желающие организовать производство в стране, а сам он, как посол, готов этому содействовать после решения вопросов энергетики.

По его словам, уже поступали запросы на создание цеха по сборке автомобилей УАЗ «Патриот».