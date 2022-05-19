Посол Индии в РФ: Кризис в логистике показал важность транспортного коридора «Север – Юг»

Кризис в логистике показал необходимость использования международного транспортного коридора «Север – Юг». Об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Паван Капур на сессии, посвященной этому маршруту, на KazanSummit.

«Последние события, включая блокирование Суэцкого канала в 2021 году и текущий кризис в логистике, связанный с отказом большинства портов обслуживать российские суда, усилил оптимистический сценарий использования этого коридора как наиболее быстрый, эффективный способ транспортировки грузов по нему», – сказал спикер.

Капур подчеркнул, что коридор «Север – Юг» очень важен для продолжения торговли между Индией и Россией, но он будет полезен и для других государств за счет сокращения времени и расходов на транспортировку грузов. Он уточнил, что, по предварительной оценке, перевозка грузов может быть на 30% дешевле.

«Уже что-то происходит, какие-то грузы перемещаются, но этого недостаточно, – отметил он. – Индия очень хочет сотрудничать, чтобы планировать, инвестировать и выстраивать этот коридор. Думаю, что нынешние условия дают нам гораздо больше мотивации и стремления реализовать это быстрее, чем мы планировали. Мы готовы работать с вами очень плотно».