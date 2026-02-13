Посол Индии: «Москва готова к активной работе на саммите по искусственному интеллекту»

Россия готова активно участвовать в Индийском саммите по влиянию искусственного интеллекта. Об этом сообщил посол Индии в Москве Винай Кумар, передает «ТАСС».

По его словам, подготовка к саммиту была масштабной: в Индии и других странах прошло более 500 мероприятий в очном, онлайн и гибридном форматах. В их числе – 83 события в 30 государствах, а также региональные конференции по влиянию ИИ в восьми индийских штатах.

Российские представители власти и ведущие компании в сфере искусственного интеллекта проявили интерес к участию в мероприятиях, предшествующих саммиту.

Кумар напомнил, что в ходе государственного визита в Индию в декабре Владимир Путин подтвердил готовность России принять активное участие в Индийском саммите по влиянию ИИ. По словам дипломата, индийская сторона рассчитывает на продуктивное взаимодействие с российскими партнерами в рамках предстоящего форума.

Посол также отметил, что саммит отражает стремление Индии обеспечить безопасность, доверие и инклюзивность в сфере искусственного интеллекта, а также поддерживать инновации, экономический рост и социальные проекты. По его словам, форум нацелен на усиление роли стран глобального Юга и более широкое распространение технологических возможностей, чтобы они не концентрировались лишь в отдельных регионах.

Кумар добавил, что Индия уже становится одним из мировых лидеров в применении ИИ для социально ориентированных решений и готова делиться своим опытом и знаниями с партнерами, включая Россию.