Посол Игр стран БРИКС Александр Поветкин в Казани: У меня воевали оба деда

Сегодня, в День памяти и скорби, в парке Победы спортсмены и почетные гости проходящих в Казани Спортивных игр стран БРИКС возложили цветы к Вечному огню у колоннады Мемориала славы. Представители Федерации бокса России рассказали, что во всех городах страны во время значимых спортивных мероприятий они посещают мемориалы памяти и свято чтут эту традицию.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Наверное, нет ни одной семьи, где бы не воевал и не погиб ветеран. Если бы не они, мы бы не были такой свободной страной. У меня воевали оба деда, оба вернулись, правда, один без ноги. Когда я еще был пацаном, дед рассказывал про фашистов. Бабушка у меня была в плену… Радует, что несмотря на все тяготы, люди верили, были сильными. Поэтому они и выиграли Великую Отечественную», — заявил посол Игр БРИКС, вице-губернатор Вологодской области, чемпион мира и победитель Олимпийских игр по боксу Александр Поветкин.

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев добавил, что так получилось — 22 июня представители федерации собрались в Казани, где проходят очень важные и ответственные соревнования.

«Традиция Федерации бокса — на каждом значимом чемпионате, в день полуфинальных или финальных боев мы собираемся в том городе, где проходят соревнования, у обелиска, монумента Победы и отдаем дань памяти тем людям, которые пали в боях за нашу Родину, за мирное небо над головой», — заметил Мехонцев.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

По его словам, все спортсмены и руководители федерации участвуют в подобных мероприятиях.

«Еще не было ни одного значимого турнира, когда не прошли бы такие мероприятия. Мы всегда должны помнить о тех событиях, которые разворачивались в нашей стране. Нужно чтить историю, потому что без прошлого нет будущего», — уверен спортсмен.

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев в свою очередь сказал, что благодаря истории люди понимают, какое у них настоящее и будущее.

«Без этой Победы, возможно, наша жизнь была бы другой или ее вовсе бы не было. Поэтому нужно ценить историю и отдавать дань памяти и уважения нашим героям», — убежден Чахкиев.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко отметил, что к мемориалам приходят не только руководители федерации, но и спортсмены, тренеры, организаторы соревнований.

«Таким образом мы прививаем молодежи, нашим спортсменам, боксерам уважение к истории. Нужно чтить свою историю, нужно чтить своих предков, отдавать дань уважения защитникам нашей Родины», — заключил Тищенко.