Посол Германии рассказал о подготовке встречи в «нормандском формате»

Подготовка к встрече министров иностранных дел в «нормандском формате» ведется, однако ее дата пока не определена. Об этом рассказал посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

«Во время последней встречи с господином Путиным госпожа Меркель сказала, что должна пройти встреча на высшем уровне в „нормандском формате“. Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел в настоящее время проходит, но точной даты такой встречи еще не назначено», — цитирует его РИА Новости.

Данный формат переговоров, касающихся Украины, существует с июня 2014 года, когда президенты России, Украины, Германии и Франции впервые затронули вопрос урегулирования конфликта в Донбассе. Предыдущая встреча состоялась 9 декабря 2019 года.