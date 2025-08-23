Посол Джелял: Турция рассматривает возможность отправки военных на Украину

Посол Украины в Турции Нариман Джелял сообщил, что Анкара рассматривает возможность направить военных в Украину в рамках гарантии безопасности Киеву в случае заключения мирного соглашения с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам посла, накануне состоялся «хороший разговор» с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.

Джелял заявил, что Турция входит в список стран, которые готовы предоставить свои войска. По его словам, всего в перечень сейчас входит 10 государств.

Кроме того, посол отметил, что Турция может присоединиться к послевоенному разминированию Черного моря и проведению наземных операций по разминированию.