Политика 23 августа 2025 21:06

Посол Джелял: Турция рассматривает возможность отправки военных на Украину

Посол Украины в Турции Нариман Джелял сообщил, что Анкара рассматривает возможность направить военных в Украину в рамках гарантии безопасности Киеву в случае заключения мирного соглашения с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам посла, накануне состоялся «хороший разговор» с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.

Джелял заявил, что Турция входит в список стран, которые готовы предоставить свои войска. По его словам, всего в перечень сейчас входит 10 государств.

Кроме того, посол отметил, что Турция может присоединиться к послевоенному разминированию Черного моря и проведению наземных операций по разминированию.

#Украина #Турция
