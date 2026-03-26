Посол Бразилии впервые посетил Полпредство Татарстана в Москве

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Полномочное представительство Татарстана в России посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии Сержио Родригес Дос Сантос. С ним встретился заместитель Премьер-министра республики – Полномочный представитель Татарстана в РФ Равиль Ахметшин, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Посол начал работу в Москве в августе 2025 года, и этот визит стал для него первым в Полпредство Татарстана. Ахметшин в ходе встречи отметил, что республика придает большое значение сотрудничеству с Бразилией.

Он выразил уверенность, что у сторон есть потенциал для дальнейшего развития взаимодействия, и подчеркнул, что визит дипломата в Татарстан может придать дополнительный импульс долгосрочным связям. Также он пригласил посла посетить республику.

Сержио Родригес Дос Сантос, в свою очередь, сообщил о намерении побывать в Татарстане в ближайшее время. По его словам, Бразилии известно о значимой роли региона в экономической и культурной жизни России, поэтому для страны важно выстраивать прямые контакты с республикой. Он выразил надежду, что встреча в Москве станет шагом к углублению сотрудничества.

Стороны обсудили возможности развития торгово-экономических, научно-образовательных и культурных связей. Отмечалось, что взаимодействие уже развивается: в частности, артисты из Бразилии работают в труппе Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

В ходе встречи сотрудница Полпредства Дина Шевелева представила экономический и инвестиционный потенциал Татарстана, а также рассказала о ключевых промышленных предприятиях региона. Посол, в свою очередь, отметил, что хотел бы увидеть это лично.

Напомним, что в 2025 году на саммите БРИКС в Казани Бразилию представляла делегация численностью более 150 человек во главе с министром иностранных дел Мауро Виэйрой.

Среди перспективных направлений сотрудничества стороны выделили нефтегазовую отрасль, машиностроение, судостроение, автомобилестроение, а также медицину и фармацевтику. Кроме того, Бразилия является одним из крупнейших производителей халяльного мяса в мире, несмотря на то что не относится к мусульманским странам, что открывает возможности для совместных проектов в животноводстве и растениеводстве.