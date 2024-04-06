Посол Бразилии в РФ открыл в Казани фотовыставку «Бразилия — поэзия природы»

Сегодня в Национальной библиотеке Татарстана прошел День Бразилии. В выставочном пространстве на первом этаже состоялось открытие выставки фотографа из этой латиноамериканской страны Рикардо Мартинса «Бразилия — поэзия природы». В церемонии открытия принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Бразилии в России Родриго Де Лима Баэна Соарэс.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня я имею честь открывать посвященную флоре и фауне Бразилии выставку нашего известного фотографа Рикардо Мартинса. Бразилия и Россия — страны континентальных размеров, природные богатства которых разбросаны по всей территории. Географически далекие страны близки по очарованию, которое вызывает их природная красота. Мы рады, что жителям Казани доведется познакомиться с красотой природы Бразилии через фотографии», — заявил Родриго Де Лима Баэна Соарэс.

Дипломат также напомнил, что в октябре текущего года столица Татарстана примет саммит стран БРИКС, на который приедет Президент Бразилии Лула да Силва.

На выставке представлены 20 фотографий. Посетители могут увидеть снимки различных животных и растений, а также ландшафтов в их совокупности, выполненные в различных техниках. В частности, на них запечатлены летящие птицы, величественные водопады, ревущий ягуар, внимательно смотрящие обезьяны, прыгающие олени, бегущие по ветвям белки и многое другое.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рядом для знакомства гостей с бразильской литературой организовали книжную выставку. Как рассказала директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова, на ней представлены редкие в Казани издания классических произведений, книги о живописи и искусстве, переводы, комиксы и детская литература. Оказались представлены здесь и самобытные сказки и легенды Бразилии с необычными иллюстрациями.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Бразилии богатейшая музыкальная культура, это территория с богатыми лесными массивами, где обитает много необычных животных. Мы рады, что наши партнерские отношения и сотрудничество в сфере культуры стремительно развиваются. Выставка получилась очень яркой, красочной и насыщенной. Каждый день наши читатели будут приходить, смотреть на фотографии и знакомиться с удивительными природными явлениями Бразилии», — отметила Тимерзянова.

После открытия выставки гости посетили лекцию об истории Бразилии, показанную через музыку 1970–2000-х годов, и коллективное прослушивание бразильской музыки.