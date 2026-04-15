Общество 15 апреля 2026 16:50

Посол Белоруссии в РФ отметил опыт РТ в создании мультибрендовых сервисных центров

Татарстан стал одним из ключевых примеров развития инфраструктуры обслуживания белорусской техники в российских регионах. Об этом рассказал посол Белоруссии в РФ Юрий Селиверстов, комментируя планы по расширению сети мультибрендовых сервисных центров.

По его словам, в России уже работают порядка 10 подобных площадок, однако крупных и современных среди них немного. Одним из наиболее развитых он назвал центр в Татарстане.

«Образец этого – Татарстан, “МТЗ-Татарстан” в Елабуге. Это, наверное, самый мощный мультибрендовый центр, где сосредоточено все, что можно было сделать», – сказал Селиверстов в беседе с ТАСС.

Дипломат отметил, что опыт Татарстана рассматривается как ориентир при создании новых сервисных центров в других регионах России.

Всего, по его словам, в рамках стратегии развития планируется открыть около 15 современных мультибрендовых центров в регионах страны. При этом их размещение будет зависеть от отраслевой специфики территорий.

«Центры, которые обслуживают, например, "Белаз", сосредоточены больше на Урал, Сибирь. Сельхозмашиностроение тяготеет к южным регионам. Такая логика», – сказал белорусский посол.

Селиверстов добавил, что уже прорабатываются новые проекты, включая крупный центр в Санкт-Петербурге и площадку в Краснодаре. В числе действующих и перспективных партнеров – Минский тракторный завод, «Гомсельмаш», «Амкодор», МАЗ и другие производители.

#Белоруссия #елабуга #Татарстан
