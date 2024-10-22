Посол Белоруссии: Для нас Татарстан — особенный регион России

Татарстан — это особенный регион для Белоруссии, заявил посол республики в России Александр Рогожник. Сегодня белорусская делегация осмотрела экспонаты научно-промышленной выставки «Сделано в Татарстане», открытой в здании Госсовета РТ и рядом с ним. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Также выставку посетил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. Гости заинтересовались агротехникой производства «МТЗ-Татарстан». Компания уже более 20 лет работает на территории особой экономической зоны «Алабуга». Рогожник сел за руль трактора, чтобы оценить его удобство.

По словам представителей компании, двигатели машин разработаны инженерами Минского моторного завода и поставляются в Татарстан из Белоруссии.

«В Татарстане очень развита промышленность. Более того, наши промышленные предприятия очень многое связывает», — подчеркнул посол Белоруссии в России.

Говоря о совместных проектах — взаимопоставках автокомпонентов и импортозамещении, Рогожник заявил, что Татарстан и Белоруссия начали взаимодополнять друг друга.

«Разрабатываем и обеспечиваем друг друга запчастями, — пояснил он. — И в этом наша сила. С особым чувством приезжаем в Татарстан и радуемся тому, как развивается ваша республика».

Выставка «Сделано в Татарстане» приурочена к саммиту БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Гостей сопровождали министр промышленности и торговли Олег Коробченко и председатель Совета муниципальных образований республики Экзам Губайдуллин.