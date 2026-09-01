Новые правила и усиленная безопасность: что ждет школьников Закамья с 1 сентября

К началу учебного года в Челнах и Нижнекамске отремонтировали девять школ, обновили пищеблоки и усилили меры безопасности

В Набережных Челнах и Нижнекамске 1 сентября за парты сядут более 108 тыс. школьников. К началу учебного года здесь отремонтировали школы и пищеблоки, проверили безопасность и подготовили здания к отопительному сезону. А сам учебный год начнется с новых правил – от запрета телефонов на уроках до оценок за поведение.