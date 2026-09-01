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Большой праздничный концерт ко Дню Республики Татарстан и Дню города Казани прошел у центра семьи «Казан»
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Празднование Дня Республики Татарстан в Казани завершилось великолепным салютом
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От «фигурки» до манежей: какие спортивные объекты появятся в РТ в 2026 годуФутбол и «фигурка» получили новый «дом»: когда сдачу объектов ждать остальным
Конец лета – начало осени в этом году не просто время, это период, когда к сдаче подготовлено множество спортивных объектов. Тут вам и Центр развития футбола, и школа фигурного катания. А какие еще объекты в ближайшее время получат зеленый свет в нашей республике и распахнут свои двери – в материале «ТИ-Спорта».
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Игорь Климов: «СИБУР в Татарстане находится на пике инвестактивности»До 2028 года компания запустит новые производства, научный центр и этиленопровод, доведя объем вложений до 600 млрд рублей
СИБУР за 4,5 года инвестировал в Татарстане 406 млрд рублей, а к 2028 году намерен довести объем вложений до 600 млрд. О том, как компания реализует масштабную инвестпрограмму в условиях санкций и высоких кредитных ставок, «Татар-информу» рассказал исполнительный директор СИБУРа Игорь Климов.
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«Добрые игры», оценка за поведение, создание ИИ-агентов: новшества в образованииОдно из важных нововведений 2026/2027 учебного года – возвращение в школы предмета «Духовно-нравственная культура России»
Сразу несколько новшеств появилось в наступившем 2026/2027 учебном году в системе образования. В детсадах вводят аналог «Разговоров о важном», а в школах – новый предмет и оценки за поведение. Кроме того, школьников и студентов начнут обучать работе с ИИ. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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ЦИК РТ: Важнейший принцип избирательной системы – доверие граждан и легитимностьВ Татарстане для голосования на выборах депутатов Госдумы напечатано 6 млн бюллетеней на двух государственных языках
Избирательная система Татарстана готовится к проведению голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Утверждены бюллетени, которые обеспечат максимальной защитой. Обучение сейчас проходят общественные наблюдатели, отрабатывая ситуации, которые могут произойти на избирательных участках. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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От Бишкека до Казани: кто едет с Миннихановым на Игры кочевниковБишкек встречает Всемирные игры кочевников: рекорды, традиции и передача эстафеты Казани
Сегодня в Бишкеке стартуют VI Всемирные игры кочевников, собравшие рекордное число участников. В церемонии открытия примет участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. В 2028 году статусные соревнования примет Казань. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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Кыстыбый, плов, ризотто и митболы: чем будут кормить учеников казанских школС 1 сентября в меню добавят 12 новых блюд, обещают дни национальных кухонь и рыбные дегустации
К новому учебному году Казань подошла с полностью обновленной сетью школьных столовых: модернизация охватила 192 школы. Одновременно обновили меню, выстроили систему контроля качества и усилили работу по привлечению кадров. Как сегодня устроено школьное питание и что ждет учеников с 1 сентября – в материале «Татар-информа».
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Новые правила и усиленная безопасность: что ждет школьников Закамья с 1 сентябряК началу учебного года в Челнах и Нижнекамске отремонтировали девять школ, обновили пищеблоки и усилили меры безопасности
В Набережных Челнах и Нижнекамске 1 сентября за парты сядут более 108 тыс. школьников. К началу учебного года здесь отремонтировали школы и пищеблоки, проверили безопасность и подготовили здания к отопительному сезону. А сам учебный год начнется с новых правил – от запрета телефонов на уроках до оценок за поведение.
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Большинство гибнет в сумерках и в темноте: в РТ выросло число погибших пешеходов
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Патриотические песни, профориентация и новые браки: у «Чаши» - концерт ко Дню РТ
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Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в ТатарстанеЧто входит в базовый набор первоклассника, на чем не экономят родители и как сократить расходы
Мы подсчитали стоимость одежды, канцтоваров, рюкзака и букета для начальной школы – по данным Росстата и ценам на маркетплейсах. Набор первоклассницы обойдется в 17 279 рублей, первоклассника – в 16 925 рублей. АЦ «Татар-информа» рассчитал, из чего складывается эта сумма и на чем можно сэкономить.
Празднование Дня Республики Татарстан в Казани завершилось великолепным салютом30 августа 2026 14 фото
Большой концерт ко Дню Татарстана и города Казани прошел на главной сцене праздника у центра семьи «Казан»30 августа 2026 90 фото
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