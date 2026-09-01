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Руc Тат
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12:42 ВТБ нарастил выдачу льготных кредитов аграриям и среднего и малого бизнеса
12:20 Два человека получили травмы во время ночной атаки БПЛА на Самарскую область
12:17 Имена Рамиль и Ильдар стали редкими в Казани
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12:13 Китай усилит взаимодействие со странами для урегулирования ситуации на Украине
12:30 Банк ЗЕНИТ раздаёт 2 000 000 кешбэка
12:09 «Это будет точка притяжения»: в Казани открылся Центр кикбоксинга
18:14 ГК «Кирпич Холдинг» увеличила поставки кирпича в Республику Татарстан до 40%
12:08 «Хулиган с последней парты»: Элвин Грей поделился своими школьными фотографиями
12:02 Рынок труда в образовании РТ: педагогам предлагают до 80 тысяч рублей
12:01 В Казани пройдет турнир по гребле на байдарках и каноэ в рамках Спартакиады
12:01 В Казани презентуют книгу о военном деле Золотой Орды и Казанского ханства
11:51 Вратарь забил чудо-гол из своей штрафной – ВИДЕО
11:43 Для родителей школьников запустили курс по кибербезопасности
11:33 Завод мостов КАМАЗа получил нового директора
11:31 В Болгаре пройдет кинолаборатория в рамках фестиваля «Алтын минбар»
11:23 Жительницу Камчатки задержали за сотрудничество с иностранными спецслужбами
11:23 Гаджиев заявил, что Игры кочевников в Казани покажут единство и традиции России
11:18 Эксперт объяснила, зачем в России разрешили продажу бензина ниже «Евро-5»
11:15 Казанский имам Хайруллин поделился дуа ко Дню знаний
11:12 Жителям РТ рассказали о международном салоне «Комплексная безопасность – 2026»
11:09 Ильсур Метшин принял участие в линейке по случаю Дня знаний в лицее №170 Казани
11:03 Жители Татарстана стали реже покупать бизнес-литературу
10:58 В Татарстане закрепили новые правила работы с госинформсистемами
10:49 «СалаваТик» выпустил клип к Дню знаний на стихи Роберта Миннуллина
10:48 Политолог Баширов: «Игры кочевников в Казани станут обращением к истории России»
10:43 Появились подробности ночного массированного удара ВС РФ по Украине
10:31 Казанцы считают достойной пенсию в 55,5 тыс. рублей
10:18 Политолог Виноградов назвал проведение Игр кочевников серьезным успехом Казани
10:15 В Красноярском крае семь человек пострадали после нападения ученицы в школе
10:15 В Татарстане упразднили муниципальный жилищный контроль
10:10 Путин: Казань готова принять игры кочевников в 2028 году
10:02 Максимальная нагрузка первоклассников составит 21 час в неделю
09:54 В Сумской области ВСУ отправляют на фронт студентов военных кафедр и курсантов
09:51 Эксперт Роскачества назвала безопасные продукты для школьного ланч-бокса
09:42 В Татарстане расширили квоту для трудоустройства участников СВО
09:35 После атаки БПЛА на Ленинградскую область начался пожар в порту Усть-Луги
09:29 Состояние богатейших россиян с начала года сократилось на $19,8 млрд
09:18 ВС РФ поразили предприятия и инфраструктуру, используемые для снабжения ВСУ
09:17 В России с 1 сентября изменились правила установления неполного рабочего дня
09:10 В Татарстане уточнили правила доступности туробъектов для людей с ОВЗ
09:00 ВТБ присоединился к Кодексу этики ИИ Банка России
08:57 Прошедшей ночью над Россией перехватили 516 украинских БПЛА
08:43 Врачи РКОД откачали 16 литров жидкости, удаляя у жительницы РТ опухоль в 4,5 кг
08:26 Чернышенко рассказал, что в школы России пойдут 1,5 млн первоклассников
08:13 В Казани из горящей многоэтажки пожарные вывели 5 человек
08:09 Минниханов пожелал учащимся Татарстана новых возможностей и достижений
08:03 Водитель «Лады» погиб, влетев под прицеп на трассе в Сабинском районе РТ
07:46 «Эксперт РА»: сборы налога на прибыль в РТ растут за счет крупных госзаказов
07:22 В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
07:00 Две пенсии в 2026 году: кто может получать в Татарстане
Ещё новости
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09:53 Амир и Ясмина стали самыми популярными именами для новорожденных в Челнах
07:30 Прием заявок на конкурс «ЭКОлидер» стартовал в Татарстане
18:40 Многодетная семья получила подарки от главы МВД по РТ перед Днем Знаний
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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18:12 Международная конференция «Речная жизнь» пройдет в Свияжске
18:10 Эксперты конкурса «Семейная столица России» оценили парк «Елмай»
17:57 Лектор Общества «Знание» выступил на V Казанском глобальном молодежном саммите
17:20 Студотряд из Татарстана признали лучшим на строительстве ВСМ
16:45 В Набережных Челнах выберут лучшего водителя грузовика страны
16:11 В Татарстане гостиницы будут принимать данные для заселения через «Макс»
15:44 Новый ГОСТ на фунчозу с 1 сентября: мнение эксперта из Татарстана
15:16 Дамир Фаттахов: День города объединил семьи, предприятия и всех бугульминцев
13:20 Труженице тыла Татьяне Перминовой из Казани исполнилось 95 лет
12:28 Международный лагерь «Аркадаш» объединил в Татарстане подростков из 14 стран
12:20 Работала на свиноферме и в поле: труженице тыла из Татарстана исполнилось 95 лет
11:05 Татарстанцев приглашают на форум практик добрососедства
10:08 Семеро бугульминцев отправились на сборы в мобильные огневые группы
09:50 Беляев: Обновление автовокзала в Нижнекамске было действительно необходимо
09:01 В Нижнекамске впервые пройдет этнофестиваль «СолгеФест / Вышивай-любя»
08:46 В Набережных Челнах за последние годы построили 11 школ и 20 детсадов
08:30 В Нижнекамске жители пострадавшего после атаки БПЛА дома возвращаются в квартиры
08:23 Радмир Беляев: на Электронную доску почета внесены имена 892 жителей Нижнекамска
16:23 Дороги, мосты и переходы в Челнах отремонтируют за 153 млн рублей
14:24 Минниханов: имя Хади Атласи стало символом служения народу
13:32 На бульваре Энтузиастов в Набережных Челнах отметили День Республики
13:05 В Мамадыше открыли Аллею Славы с именами более 1300 земляков
12:13 В Казани открыли мемориальную доску Герою России Леониду Попову
12:01 Песошин и Метшин открыли объект «Нашего двора» на Амирхана
11:36 В Казани открылась выставка к 140-летию Тукая с монументальным полотном Урманче
11:00 Максим Топилин поздравил жителей Татарстана с Днем Республики
09:26 Активисты Молодежки Народного фронта помогли 95-летней труженице тыла
21:08 Минниханов заявил о достойной подготовке Татарстана ко Дню Республики
20:44 «Наша сила – в единстве»: Бойцам вручили госнаграды в День Республики Татарстан
19:25 Минниханов вручил подарки студентам КГМУ, создавшим семьи
18:58 136 коллективов Высокогорского района внесены на Электронную доску почета
18:29 В новом парке «Заказанье» чествовали лучших жителей Высокогорского района
18:06 Шесть образовательных учреждений открыли в Татарстане к 1 сентября
17:31 Победители хакатона «Татар.Бу» представят свои стартапы на Kazan Digital Week
16:13 Песошин вручил бугульминцам государственные и ведомственные награды
14:44 «245 лет – солидная дата»: Рустам Минниханов поздравил бугульминцев
14:23 На «Комплексной безопасности» можно будет поучаствовать в интерактивном квесте
14:16 Проект «Перспектива» помог воспитанникам спецшколы выбрать будущую профессию
13:23 Более 130 мастеров представили свои работы на фестивале «Бугульма ремесленная»
13:03 Фальков и Минниханов встретились с участниками молодежного саммита в Казани
12:42 Памп-трек, награды и песни «Айфары»: фестиваль труда и доблести прошел в Тюлячах
12:29 Минниханов вручил Золотую Звезду родителям Героя России из Татарстана
10:54 Накануне Дня Республики Минниханов вручил госнаграды в Казанском Кремле
09:00 Более полувека в профессии: труженице тыла Вере Сычевой из Казани – 95 лет
08:00 Труженица тыла с медалью и десятью правнуками: Ханифе Гатауллиной из РТ – 95 лет
21:12 В Елабуге прошел фестиваль труда и доблести
17:36 Число субъектов HoReCa в Татарстане за год выросло на 10,2%
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