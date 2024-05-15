Посол Бахрейна: KazanForum — важная площадка для сотрудничества России с исламским миром

KazanForum стал важной площадкой для обсуждения вопросов экономического и торгового сотрудничества между Россией и странами исламского мира. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед Абдулрахман аль-Саати на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

«Между Бахрейном и Россией есть тесная связь. Мы ваши друзья», — сказал дипломат на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

В своей приветственной речи Чрезвычайный и Полномочный посол Катара в РФ Ахмед бин Насер бин Джасим аль Тани поздравил Владимира Путина с избранием на пост Президента России. «Ему принадлежит инициатива по вступлению Российской Федерации в Организацию исламских стран», — заметил он.

По словам посла, между Россией и Катаром налажено стратегическое партнерство, в том числе среди инвесторов.

«Мы знаем, что Татарстан играет особую роль в развитии российско-арабских отношений. И мы много работаем с республикой, у нас есть совместные предприятия», — подчеркнул он.

Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в РФ Танжу Бильгич отметил, что его страна активно сотрудничает с Татарстаном. «О республике я слышал до приезда сюда. Но когда сюда приехал, увидел, что это очень развитый регион с отличной инфраструктурой. Видно, что здесь царит гармония», — поделился он впечатлениями.

Посол добавил, что также активно развивается российско-турецкое сотрудничество в целом. «У лидеров наших стран сложились хорошие отношения. Наша цель — выйти на 100 млрд долларов США в торговом обороте между нашими государствами», — заявил он.

В прошлом году товарооборот России и Турции составил 56 млрд долларов. Более 2,5 млрд долларов турецкие компании инвестировали в Татарстан, рассказал спикер.

По его мнению, KazanForum очень важен для укрепления сотрудничества России с исламским миром. «И Татарстан здесь играет ключевую роль. Я вижу большой интерес к этому форуму со стороны исламских стран и уверен, что в будущем он будет известен во всем мире», — заключил Бильгич.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.